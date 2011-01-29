Герман просит Тимошенко посмотреть, «сколько людей сидит из-за нее»

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что Юлия ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра заставляла своих министров подписывать незаконные решения, что привело к возбуждению против них уголовных дел.

Такое мнение А.ГЕРМАН выразила накануне в программе "Шустер live" на Первом национальном телеканале.

"Ваши грехи иногда падают на других людей. Посмотрите, сколько людей сидит в тюрьме из-за вас. Сидит в Соединенных Штатах Павел ЛАЗАРЕНКО, отсидели трое военных в Москве, а теперь вынужден ДАНИЛИШИН скрываться. Почему? Потому что вы сами никогда ничего не подписываете. Вы их заставляете подписывать какие-то неправомерные, незаконные вещи и эти люди страдают, вы им судьбы ломаете", - сказала А.ГЕРМАН, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, это является проблемой украинской политической элиты. "Наша проблема в том, что есть много трусливых людей – они перед вами тряслись и незаконно делали, потому что вы говорили, и ставили свои подписи. Они перед нами трясутся", - добавила она.

"Вы отважный человек. Но нужно быть не только для себя отважной. Нужно быть отважной и для того, кто из-за вас страдает, Юлия Владимировна», - сказала А.ГЕРМАН.