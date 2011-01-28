Янукович говорит, что будет идти к ЕС так мощно, насколько хватит сил

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что готов идти по пути вступления в Европейский Союз столько, насколько у его и у украинского народа хватит сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на организованном Фондом Виктора Пинчука VII Украинском ланче, который проходит сегодня в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, Украина вступит в Евросоюз, он сказал: «К сожалению, я никогда не жил иллюзорной жизнью. У меня такое детство было, и юношество, и такая жизнь, что я никогда не жил иллюзорной жизнью. И я этого не хочу», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что является реалистом, максималистом. «Поэтому я буду идти по тому пути (интеграции в ЕС – УНИАН) настолько мощно, насколько хватит сил, а также у украинского народа вместе со мной. Мы будем на этом пути объединять людей, политиков», - сказал Президент Украины.