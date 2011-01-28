Герман нашла более эффективную замену оппозиции

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что общественные организации могут играть в Украине значительно большую роль, чем оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Общественные организации в Украине могут сыграть колоссальную роль, той роли не может сыграть сейчас оппозиция, которую интересует только приход к власти, в любой момент, любыми способами», - сказала А.ГЕРМАН.

В то же время на предложение представителей общественной организации «Сохрани старый Киев» стать ее членом, А.ГЕРМАН согласилась, но отметила, что активной роли она не имеет возможности играть в этой организации в связи с занятостью. Однако А.ГЕРМАН отметила, что полностью поддерживает деятельность организаций, выступающих за сохранение лица Киева, и даже согласилась принять участие в возможной акции против незаконной застройки возле Театра русской драмы им. Леси Украинки возле ст. метро «Театральная».

Но, в то же время, заместитель главы Администрации Президента отметила, что сможет принять участие в такой акции только при наличии свободного времени.

«Я думаю, что мы совместно, вместе не дадим сделать так, чтобы продолжали разрушать и уничтожать Киев», - сказала А.ГЕРМАН.