Ремонт двух этажей Дома правительства влетит почти в 22 миллиона

Кабинет министров Украины выделил 21 млн. 750,6 тыс. грн. на неотложные работы по предотвращению разрушений конструкций и капитальный ремонт в 2011 году помещений 6 и 7 этажей правого крыла Дома правительства, расположенного по улице Грушевского, 12/2 в Киеве.

Об этом говорится в постановлении Кабмина (№44 от 17 января), опубликованном на правительственном портале.

Согласно постановлению, эти деньги будут выделены за счет средств, предусмотренных в 2011 году Министерству финансов по программе «Государственные капитальные расходы, распределяемые Кабинетом министров».

Вместе с тем, управлению административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина поручено ежемесячно отчитываться перед Минфином об использовании выделенных средств.