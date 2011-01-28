Презентация проекта по внедрению электронной соцкарты

1 февраля в 11:00 в информационном агентстве «Наш Продукт» состоится пресс-конференция на тему: «Презентация проекта по внедрению электронной социальной карты в национальном масштабе».

Участники:

народный депутат Украины Валерий Коновалюк

член Совета директоров консорциума «ЕДАПС» Георгий Бейлин

генеральный директор компании «КП ВТИ» Андрей Первушин

заместитель генерального директора компании «КП ВТИ» Алексей Дарский

Электронная социальная карта решит проблему своевременного адресного распределения льгот украинцам и сэкономит средства государственного бюджета. Во время пресс-конференции будет продемонстрирован процесс использования прототипа социальной карты в транспорте и при покупках в магазине на действующем рабочем макете.

Адрес проведения: Информационное агентство «Наш Продукт» (http://ianp.com.ua/ru/about_press), г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1. Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema

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