Ющенко и Янукович выиграли каждый на своей доске, или это еще не все?

Свежепрооперированный в Испании премьер сходил к едва вернувшемуся с энергетического саммита в Польше Президенту с изрядно устаревшими намерениями – поискать консенсус в вопросе проведения досрочных выборов. И хотя в Александре Морозе сложно заподозрить пророческий дар, но его фраза, сказанная в самом начале переговорного процесса, с каждым днем становится, если так можно выразиться, все более утвердительной. Это о том, что стороны демонстрируют желание договориться. Именно что демонстрируют.

И даже победные реляции в исполнении в тот же день назначенного секретаря СНБО Ивана Плюща и министра финансов Николая Азарова, заменивших перед истосковавшимися в ожидании информации журналистами главных ньюсмейкеров дня, откровенно говоря, особых восторгов не вызвали.

Не в последнюю очередь потому, что до сих пор итоги встреч Виктора Ющенко с Виктором Януковичем больше всего напоминали попытку сыграть партию на двух досках. Каждый – на своей, причем один играет в шахматы, а другой – в шашки. И каждый ждал от противоположной стороны согласия с теми правилами, по которым играет сам.

Наиболее лаконично суть сложно преодолимого противоречия описал регионал Леонид Кожара: «Если сторона Президента считает, что компромисс начинается после решения о проведении досрочных выборов, то мы считаем, что именно в самом вопросе о досрочных выборах и следует искать компромисс. Эти две позиции пока несовместимы», - честно признал нардеп.

Разумеется каждая из сторон переговорного процесса выдвигает (и будет выдвигать) свои аргументы. И, кстати, далеко не все из них изначально лишены смысла, как это пытаются доказать политические противники. И у одного и у другого подхода есть как бесспорные плюсы, так и свои минусы.

Скажем, позиция Президента, которая изначально сводилась к предложению сократить рамки обсуждения до определения даты досрочных выборов, вынеся за скобки проблемы «шлифовки» законодательного обеспечения избирательного процесса, безо всяких сомнений позволяет жестко ограничить развитие кризиса во времени. Но к сожалению не дает никаких гарантий, что пришедшие в парламент в результате «разрубания гордиева узла» партии сразу же примутся за внесение разумных (подчеркиваем, разумных и необходимых) изменений в законы о выборах.

В то же время позиция премьера и коалиции – они настаивали на том, чтобы сперва заново прописать законы, и только после этого идти к избирательным урнам, дает гарантии того, что часть «белых пятен» таки уберут с лика отечественной Фемиды. И это нельзя не назвать необходимой работой на перспективу. Однако, премьерский способ выхода из кризиса никоим образом не способен ограничить этот самый кризис во времени.

Можно до хрипоты и до драки спорить о преимуществах и недостатках одного или другого подхода. Примерно как о вкусе ананасов с теми, кто их ел, как говорил Жванецкий. Однако, это вряд ли может иметь отношение к позициям главных представителей двух взаимоисключающих точек зрения на способы решения проблемы выборов. Ющенко и Янукович при внешней демонстрации желания договариваться пока прийти к конкретным результатам так и не смогли. Согласитесь, что выданное в субботу обещание к среде подготовить весь пакет необходимых документов и уже в среду, 16 мая, объявить дату внеочередных парламентских выборов вплоть до признания обеими сторонами этой даты и этого пакета обещанием так и останется.

Можно болеть, комментировать и давать советы, как это делают «фаны» двух игроков. Так бютовцы по примеру одного из «Джентльменов удачи» - лошадью ходи, лошадью, век воли не видать!, - периодически настаивают то на подписании новых указов, то на проведении «принципиально неоспариваемых решений» через Совет нацбезопасности и обороны, то на введении прямого президентского правления… Попадаются и настолько горячие головы. Социалистам же с коммунистами почему-то ближе всего оказался «подвиг» Остапа-Сулеймана-Ибрагима-Берты-Марии Бендер-бея: исторический бросок горсти фигур в лицо руководителя шахматного клуба. Собственно ничем иным периодически раздающиеся из этой части коалиции призывы бросить все и свернуть переговоры не являются.

Но кажется, что лидеры наконец договорились. Бог им в помощь, если это действительно так. Однако надо заметить, что сосредоточение проблемы исключительно на определении даты выборов опасно само по себе. Допустим, сторона президента настолько заинтересована в том, чтобы назначить как можно более близкие к сегодняшнему дню сроки, что, не дай Бог, спустя рукава отнесется к некоторым аспектам предлагаемых ПР изменений в законы. Но если выборы – акция одноразовая, то с законами нам еще жить и жить. Дыры в той же Конституции, а с ними вся страна вплотную имеет дело вот уж который месяц, как нельзя лучше демонстрируют опасность подобного «ротозейства».

Или, допустим, «болельщики» премьера так захотят провести выгодные им (сегодня выгодные – об этом тоже не стоит забывать) поправки к законам, что пустят на самотек вопросы «обсчета» реальных сроков проведения выборов. Тоже ситуация может сложиться не из приятных. А вот не успели (причин может быть куча) вовремя подготовить, ну, к примеру, списки, чего делать будем? Отказываться от обещанного, верещать про происки врагов демократии, или наплевав на все, признать, что есть на свете такая удобная система подсчета, когда можно и не голосовать вовсе...?

Конечно, очень хочется верить, что эта ситуация наконец-то разрешится ко всеобщему удовольствию. И Плющ вон говорит о согласии между Президентом и премьером. И Азаров дает «сто процентов». И знать бы еще, кому молиться, чтобы все это не осталось очередными повисшими в воздухе словесами…

В среду объявят дату выборов? Что ж, подождем до среды. Только как же быть с основным вопросом? Принцип поиска решений на случай очередного политического кризиса, а они (кризисы - хоть бы не накаркать) встречаются в наших широтах с завидной регулярностью, так и не определили. А в этом вопросе, пардон, компромиссы неуместны. Разумеется, если мы собираемся претендовать хоть на какую-то перспективу, а не делать вид, что с закатом солнца жизнь закончится. Тут или – или. Либо мы договариваемся о том, что подобные ситуации в будущем разрешаются путем поиска политического компромисса, и раз и навсегда отказываемся именовать подобный процесс «сходняком» и прочими нелицеприятными прозвищами. Кстати, при желании это возможно и законодательно закрепить (не отмену ярлыков, конечно, а политический компромисс как способ разрешения кризиса). Либо раз и навсегда соглашаемся, что все решения, вне зависимости от того, кому они нравятся и не нравятся (а также вне зависимости от того, насколько они, простите, законны), требуют предварительной рихтовки законодательной базы. После чего, разумеется, не должно быть никаких сомнений в легитимности найденного выхода.

И решить этот принципиальный вопрос для нас жизненно важно. Хотя бы из соображений евроориентации Украины. Обратите внимание: всякие-разные евроструктуры предпочитают не замечать призывов выслать «миротворцев» на берега Днепра. И это при всей любви Европы к мирному урегулированию и раздаче бесплатных советов! Да еще немного, и нас начнут просто бояться – мы недопустимо непредсказуемы. Европе необходимо дать хоть толику уверенности в том, что пусть часть телодвижений украинской власти, но просчитать все-таки возможно. А для этого необходимо продемонстрировать наличие четких правил игры. Пускай не слишком справедливых, но чтобы они были одни на всех.

Елена Перегуда