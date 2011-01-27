Сержант Швец ждет «приговора»: приказ еще не подписан

Приказ начальника Управления ГАИ МВД Украины в Одесской области по результатам служебного расследования факта демонстративного неуважения к государственному языку инспектора ГАИ Александра ШВЕЦА не подписан, поэтому сообщить о принятых мерах реагирования Отдел взаимодействия со СМИ облГАИ пока не может.

Так ответила сегодня руководитель Отдела взаимодействия со СМИ Управления ГАИ МВД Украины в области Лилия ЧЕРНАЯ на телефонный запрос УНИАН о выполнении руководством областного ГАИ соответствующего поручения заместителя министра внутренних дел Виктора РАТУШНЯКА начальнику Департамента ГАИ МВД Украины Валерию ЛОЗОВОМУ, согласно которому надлежало «провести тщательную служебную проверку и на утро 27 января доложить руководству МВД о мерах реагирования». В.РАТУШНЯК подчеркивал, что необходимо «проверить и деятельность руководства отдела ГАИ, где работает вышеуказанный инспектор, в частности, выяснить, проводятся ли там с подчиненными инструктажи перед тем, как они заступают на службу».

В свою очередь, заместитель начальника Одесского облГАИ Николай МИХАЙЛОВ высказал на встрече с журналистами свою позицию по факту демонстрации старшим сержантом А.ШВЕЦОМ при исполнении должностных обязанностей откровенного неуважения к украинскому языку и к людям, которые на нем общаются.

«Считаю, что таким, как он, работникам не место в рядах ГАИ, - заявил Н.МИХАЙЛОВ. - Должны быть приняты самые жесткие меры также к руководителям подразделения, в котором служит инспектор А.ШВЕЦ».

Начальник Одесского городского отдела ГАИ Виктор КУЗНЕЦОВ отметил, что «в зависимости от результатов расследования инспектору будет объявлено дисциплинарное взыскание - от замечания до увольнения из органов»,

Как сообщал УНИАН, 22 января инспектор Одесского горГАИ А.ШВЕЦ при исполнении своих служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А.ШВЕЦ (номер удостоверения ОД0148) заявил: "Не понимаю телячью мову".