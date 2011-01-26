Янукович уволил первого зама Табачника

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 124/2011 от 26 января уволил Бориса ЖЕБРОВСКОГО с должности первого заместителя министра образования и науки Украины.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

В то же время в указе не объясняются причины увольнения Б.ЖЕБРОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, Б.ЖЕБРОВСКИЙ был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки распоряжением Кабинета министров Украины 17 марта 2010 года.