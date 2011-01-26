Наливайченко написал в ОБСЕ о нарушении прав украинцев в России

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призывает Верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств Кнута ВОЛЛЕБЕКА обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с нарушением прав украинской общины в России.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», об этом говорится в письме В.НАЛИВАЙЧЕНКО к К.ВОЛЛЕБЕКУ в связи с нарушением прав украинской общины в России.

В письме он засвидетельствовал исключительную обеспокоенность ситуацией, сложившуюся с правами украинцев в России, привел конкретные примеры притеснений, а также обратил внимание на необходимость соблюдения Россией своих международных обязательств, закрепленных международными и двусторонними украинско-российскими межгосударственными соглашениями.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также обратился к Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств с просьбой вмешаться в ситуацию и взять ее под личный контроль.

Копия письма «Нашей Украины» также будет передана Представительствам Европейского Союза и Совета Европы.

Как известно, «Наша Украина» неоднократно обращала внимание на проблему нарушения прав украинцев в России, а представители партии в парламенте обращались с соответствующими запросами к руководству государства и МИД.