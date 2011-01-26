У Тимошенко говорят, что Янукович раздувает международный скандал

Адвокат лидера партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ сегодня подаст в Генеральную прокуратуру легализованные переводы на украинский язык приглашений Ю.ТИМОШЕНКО посетить Брюссель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батьківщина”.

Как отметил член “Батьківщини” Григорий НЕМЫРЯ, руководитель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэл Пинту ТЕШЕЙРА сообщил, что Президент Европарламента Ежи БУЗЕК планирует встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО в Брюсселе утром 2 февраля.

В то же время в партии напомнили, что 25 января прокуратура отказала Ю.ТИМОШЕНКО в ее ходатайстве посетить Брюссель, объяснив это тем, что документы, которые подтверждают факт приглашения, поданы на английском языке. Однако в «БЮТ-Батьківщині» считают, что Генпрокуратура по заданию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА умышленно затягивает время, чтобы сорвать визит Ю.ТИМОШЕНКО в Европу.

“Тем самым ЯНУКОВИЧ, раздувая международный скандал, в который раз наносит вред международному имиджу Украины и подрывает перспективу интеграции Украины в Евросоюз”, - отмечено в сообщении.