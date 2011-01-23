Джарты призывает предпринимателей "честно платить налоги и не бояться"

Председатель Совета мнистров Крыма Василий ДЖАРТЫ призывает предпринимателей "честно платить налоги и никого не бояться".

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, в эфире телерадиокомпании "Черноморская" В.ДЖАРТЫ сказал, что органы власти Крыма продолжат борьбу с коррупцией, в том числе с попытками недобросовестных чиновников собирать "дань" с представителей бизнеса.

"Время коррупции закончилось. Недавно меня спросили, какие теперь будут правила, после того, как мы разрушили устоявшуюся систему, когда все предприниматели четко знали, к кому идти, сколько денег нести. Правило будет одно: нести деньги нужно только в бюджет. Честно платите налоги, никому ничего не несите и никого не бойтесь. Если кто-то будет выдвигать к вам другие требования - пожалуйста, обращайтесь, и я сделаю все, чтобы навести порядок", - заявил глава правительства автономии.

Он подчеркнул, что Совмин АРК будет уделять особое внимание выведению бизнеса из «тени». «Будем для начала проводить профилактические беседы с владельцами мини-гостиниц, кафе, ресторанов», - сказал В.ДЖАРТЫ, добавив, что итоги детенизации курортной сферы можно будет подвести в конце года.