Регионалов таки заставили рассчитаться за митинг

С людьми, которые пришли под офис Партии регионов требовать денег за участие в митинге, таки рассчитались.

Об этом сообщила "Украинская правда".

Это происходило в кафе "Чайкофф" на проспекте Победы возле универмага "Украина" в Киеве.

Во время расчетов с людьми, которые требовали денег под офисом Партии регионов, присутствовал сын депутата-регионала Олега Надоши Андрей.

Как видно на видео, которое снял корреспондент УП Андрей Надоша сидит за столом в кафе "Чайкофф" вместе с людьми, которые пересчитывали деньги и сверяли списки.

О том, как организовывали мероприятия на Майдане Независимости, и за что людям обещали 120 гривен, можно прочитать здесь.