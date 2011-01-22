Тимошенко предупреждает, что власть применит новые политтехнологии

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО предупреждает, что провластная партия на следующих парламентских выборах будет применять новые политические технологии, и призывает граждан не поддаваться их влиянию.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер “Батькивщины” сказала, выступая сегодня перед участниками акции на Софийской площади.

"Если выборы, так мы должны с вами знать, что только понимание их технологий, только общее единение, чтобы их преодолеть, позволит нам выиграть этот бой ради вас, во имя нашего будущего и во имя сохранения нашей независимости", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению, действия власти могут заставить людей задолго до очередных выборов выйти на улицы. "Я хочу, чтобы с этого дня вы стали по всей стране послами от всей нашей большой украинской семьи, чтобы каждый город, каждый район, каждая область нашего большого государства, и чтобы вы понесли слово уверенности, что наши проблемы, порожденные неукраинской властью, является временными", - подчеркнула она.

Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что нет таких задач, которые бы не мог выполнить сильный человек. В этой связи она напомнила, как предприниматели защищали свое право на ведение своего бизнеса на "налоговом" майдане, и заставили власть их услышать. "Они добились победы, потому что они вышли вместе, и к ним пришли Президент, премьер, и спрашивали, что им нужно", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я верю в Украину, верю в то, что такие люди, как вы не позволят ее развеять по ветру, не дадут ее унизить в мире", - заявила лидер партии "Батькивщина".