В Каневе почтили память Героя Украины Олексы Гирныка

Акция памяти Героя Украины Олексы Гирныка, который в 1978 году совершил акт самосожжения в знак протеста против коммунистического режима и против русификации украинского народа состоялась 21 января на Чернечей Горе в городе Канев Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации партии "Наша Украина", почтить память Олексы Гирныка к подножью Чернечей горы прибыли представители "Нашей Украины", ВО "Свобода", Конгресса украинских националистов, "Просвиты", родственники, знакомые, а также его сын Евгений ГИРНЫК.

По данным пресс-службы, представителей местной власти на мероприятии не было, как не было и представителей местных СМИ.

Участники акции возложили цветы к памятному знаку Герою на Чернечей горе и отслужили панихиду.

Справка УНИАН. В ночь на 21 января 1978 года на склоне Чернечей Горы О.Гирнык осуществил акт самосожжения. Во времена советской власти информация об этом поступке замалчивалась. Только после обретения независимости Украиной правда о поступке О.Гирныка была впервые опубликована в газете "Літературна Україна". В 2003 г. Киевский фонд имени Олексы Гирныка и Лига украинских меценатов учредили премию имени Олексы Гирныка. Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 18 января 2007 года за проявленные мужество и самопожертвование во имя независимой Украины Олексе Гирныку присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена Государства.