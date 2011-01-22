Регионал понял, что «сказки оппозиции» надоели народу

Общество не пошло под флаги оппозиционных политических сил, дав ответ на вопрос, насколько весомыми являются их авторитет и поддержка среди граждан.

Такое мнение, как сообщает сайт Партии регионов, высказал народный депутат, председатель парламентской фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ, комментируя то, что торжества по случаю Дня Соборности, которые проводят оппозиционные партии, были немноголюдными.

«Некоторые политические силы, отдающие предпочтение не конструктивной работе, реформам, модернизации и построению сильного государства, а безудержному популизму, в очередной раз призывая украинцев выйти «на баррикады», раскалывая страну и сея раздор, так и не смогли получить поддержку людей», - заявил А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что «несмотря на громкие заявления, массовые митинги, о которых они так много говорили и которые клятвенно обещали провести в Киеве, мы этого так и не увидели».

«Небольшое количество своих сторонников на улицах и площадях столицы неудачники-организаторы объясняют сопротивлением власти, что не соответствует действительности. Сказки о несуществующих автобусах, на которых якобы везут в Киев сторонников оппозиции и которые якобы не пустили в столицу, надоели самому народу», - уверен председатель фракции Партии регионов в парламенте.

Он также считает, что «на самом деле общество, зрелость которого они явно недооценивают, сегодня дало им ответ. День Соборности призван к объединению, а наши горе-оппозиционеры пригласили людей на «майданы» совершенно с другой целью – разъединяя народ под лозунгами противостояния, попытаться добиться вожделенных постов. Но должно же оставаться хоть что-то святое! Общество потому и не пошло под их флаги, дав ответ на вопрос, насколько весомыми являются их авторитет и поддержка среди граждан».

А.ЕФРЕМОВ убежден, что «сегодня, в День Соборности, всем людям нужно стать под государственными знаменами, независимо от своих политических предпочтений, – во имя единства Украины. Ведь только вместе мы сможем построить процветающее, демократическое и соборное государство».