Данилишин «вытащил» из Пенсионного фонда 17 миллионов?

Председатель Государственной финансовой инспекции Украины (бывшего Контрольно-ревизионного управления) Петр АНДРЕЕВ утверждает, что на агитационную кампанию о достижениях предыдущего правительства за подписью экс-министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА из Пенсионного фонда Украины были выделены 17 млн. грн.

Об этом П.АНДРЕЕВ заявил в пятницу в эфире ток-шоу Савика Шустера на Первом национальном.

"Основная задача этой кампании было подготовить обращение за подписью Юлии Владимировны к каждому гражданину Украины для того, чтобы можно было зайти в каждый дом и рассказать о том, что вам прибавили 68 копеек", - отметил П.АНДРЕЕВ.

Он продемонстрировал документ, который якобы свидетельствует о проведении закупки услуг на изготовление полиграфической продукции у одной из компаний, которая была создана за один месяц до заключения договора с ней.

"Из Пенсионного фонда заплатили этой компании, у которой не было ни полиграфического оборудования, ни лицензии, никаких разрешительных документов. Чем тогда руководствовался господин ДАНИЛИШИН, подписывая разрешение на выполнение на одного исполнителя?.. Ушло 17 миллионов гривен на эту компанию из Пенсионного фонда при таком остром дефиците денег", - добавил он.

П.АНДРЕЕВ также отметил, что позже эта компания заключила договор субподряда с "Укрпочтой" и выполнила соответствующую работу.

Он также отметил, что эта же компания была задействована в бесплатной выдаче земельных актов. "Там ушло 10 млн. грн. на эту компанию", - сказал П.АНДРЕЕВ.