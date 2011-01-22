Во Львове будет живая цепь между Бандерой и Шевченко

Во Львове отмечают День Соборности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, 21 января во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. С. Крушельницкой состоялась торжественная академия по случаю Дня Соборности и 92-й годовщины провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. В торжественной академии приняли участие глава Львовской ОДА Михаил ЦИМБАЛЮК, председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ и городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

«22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади состоялось объединенье Украины. Впервые, несмотря на границы существующих тогда империй, Украинское государство объявило о Соборности. Акт Воссоединения был ярким проявлением стремления украинцев к объединению, национальному единству, независимости. Этот день является важной страницей истории для всех украинцев. Именно общественное, духовное и территориальное единство Украины является важнейшим условием для процветания нашего государства», – отметил в своем выступлении М.ЦИМБАЛЮК.

В свою очередь О.ПАНЬКЕВИЧ подчеркнул, что события 22 января 1919 года должны научить украинцев побеждать в единенье, объединиться вокруг национальной идеи и бороться с врагами.

Сегодня, 22 января, во Львове при участии руководства города и области состоится церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Грушевскому, к Мемориалу воинам Украинской Галицкой Армии и к могиле Президента Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича на Лычаковском кладбище, к Мемориалу Украинским Сечевым Стрелкам на Яновском кладбище.

Также во Львове будет организована живая цепь от памятника Степану Бандере до памятника Тарасу Шевченко.

В то же время руководство Львовской областной организации ВО “Свобода” будет отмечать День Соборности в Киеве.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Львовского областного совета Владимир ТЕЛЮК, председатель Львовского облсовета Олег ПАНЬКЕВИЧ и депутаты-«свободовцы» Олег ТЯГНИБОК, Ирина ФАРИОН, Юрий МИХАЛЬЧИШИН выехали в Киев, чтобы на Софийской площади столицы отметить День Соборности.

Как сообщил УНИАН председатель ЛОО ВО «Батькивщина» Роман ИЛЫК, в Киев из Львова и районов области выехали 300 представителей «Батькивщины».

По сообщению руководителя Львовской организации ВГО «Идея нации» Остапа СТАХИВА, участие в акции на Софийской площади будут принимать 50 представителей этой организации.