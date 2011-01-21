Ющенко: взрывы в Макеевке - это бытовуха... гнилая, дикая

17:38, 21 января 2011
Политика
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С Днем Соборности не связывает

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что взрывы в Макеевке не имеют отношения к политике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после выхода из Генеральной прокуратуры, куда он был приглашен по делу о его отравлении в качестве потерпевшего.

"Мне кажется, что это - криминал. Криминал, который смотрит на такую политику и акцептирует сам себе такую форму поведения, потому что это его время. Ему кажется, что это его расцвет. Ему кажется, что это обстоятельства, при которых можно так себя вести в стране», - сказал экс-Президент.

Он не связывает эти взрывы с планами оппозиции отметить День Соборности в Киеве. «Вы знаете, я бы был счастлив, если бы в Макеевке знали о Дне Соборности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также не связывает он эти взрывы и с визитом министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО в Донецкую область, запланированным на тот же день: "Я думаю, что эти вещи не связаны, я думаю, что это та бытовуха... гнилая, дикая, которая традиционно процветала, которая почувствовала, что сегодня существует больше обстоятельств, чем пять лет назад, чтобы себя так вести», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, утром 20 января 2011 года в Макеевке прогремело два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов повреждения получили здания, потерпевших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму денег "от людей, которые известны в Макеевке". В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.

В этот же день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ из-за событий в Макеевке сократил свой визит в Японию. Планировалось, что по возвращении в Киев В.ЯНУКОВИЧ проведет совещание с руководителями силовых ведомств.

Президент Украины поручил правоохранительным органам принять соответствующие меры безопасности во всех регионах Украины для защиты наших сограждан, ввести усиленный вариант несения службы правоохранительными органами.

 

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