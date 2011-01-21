В Донецке суд запретил шествия в День Соборности

Донецкий окружной административный суд запретил в День Соборности Украины 22 января проводить какие-либо шествия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил житель г. Селидово Донецкой области Владимир КРУЖКО, который называет себя националистом.

По его словам, несколько дней назад (10 января) он подал от своего имени в Донецкий горсовет заявку на проведение «организованной им группой» 22 января митинга у памятника Т.Шевченко и шествия на площадь им. Ленина.

В.КРУЖКО добавил, что аналогичную заявку 14 января на проведение акций у памятника Т.Шевченко и площади им. Ленина в горсовет подали представители Донецкого горкома КПУ.

«Но горсовет подал иск в суд с просьбой запретить обеим сторонам проводить какие-либо акции во избежание столкновений», - сказал В.КРУЖКО.

Он отметил, что вчера суд вынес решение, которым запретил ему и «организованной им группе» проведение в Донецке 22 января демонстрации по маршруту от памятника Т. Шевченко до площади Ленина, а также митинга на самой площади Ленина.

При этом В.КРУЖКО подчеркнул, что проводить митинг у памятника Т.Шевченко суд ему и его сторонникам не запретил.

«Тем же решением суд запретил Донецкому горкому Компартии устанавливать 22 января в Донецке палатки и пикеты со звуковой аппаратурой и автомобилями на площади Ленина, а также у библиотеки им. Н. Крупской», - сообщил В.КРУЖКО.

Он не стал говорить, кто входит в его «организованную группу», отметив, что приглашает прийти на митинг патриотов Украины и всех неравнодушных. «Я раздал на улице две тысячи листовок. Если придет каждый десятый, значит, будет уже двести человек», - отметил В.КРУЖКО.

Он также отметил, что так как суд запретил ему и его единомышленникам проводить шествие от памятника Т. Шевченко до площади Ленина, маршрут демонстрации будет изменен. «Мы все равно проведем шествие. Пойдем от памятника Шевченко до стадиона «Донбасс Арена», и там проведем митинг», - заключил В.КРУЖКО.

В то же время заместитель председателя Донецкой облорганизации ВО «Просвита» Мария ОЛИЙНЫК сообщила, что 22 января у памятника Т. Шевченко в Донецке представители 18 политических партий и общественных организаций Донецкой области, которые подписали меморандум о сотрудничестве, проведут митинг по случаю 92-й годовщины Дня Соборности Украины.

«Ни одна из наших организаций не имеет никакого отношения к мероприятиям, организованным у памятника Т. Шевченко какими-либо физическими лицами», - подчеркнула М.ОЛИЙНЫК.