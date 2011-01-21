Финляндия не готова видеть Румынию и Болгарию в Шенгенской зоне

Финляндия присоединилась к Франции и Германии относительно неготовности Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря финского правительства Микко НОРРОСА.

«Комитет по европейским делам Финляндии принял официальную позицию на заседании на минувшей неделе», - сказал он.

При этом пресс-секретарь добавил, что было решено огласить эту позицию во время приезда в Хельсинки министра по вопросам европейских дел Франции Лорана ВОКЬЕ.

Сам французский министр назвал решение Финляндии значимым.

«Это очень важно для нас, что впервые правительство Финляндии официально заявило о том, что есть сомнения в готовности правительств Румынии и Болгарии присоединяться к Шенгену сейчас», - заявил Л.ВОКЬЕ.

На совместной пресс-конференции финский министр по вопросам европейских дел и иммиграции Астрид ТОРС заявила, что Румыния и Болгария много сделали для соответствия требованиям о присоединении к Шенгенской зоне, однако отметила, что многое еще предстоит сделать.

«Обе страны все еще должны предпринять конкретные действия для усиления борьбы с коррупцией и преступностью», - сказала финский министр.

Как сообщал УНИАН, Румыния активно критикует позицию, высказанную в конце декабря Францией и Германией, относительно необходимости учитывать результаты в сфере борьбы с коррупцией и улучшения судебной системы при принятии решения о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгену.

19 января министр иностранных дел Румынии Теодор БАКОНШИ (Teodor Baconschi) заявил о намерении добиться решения о вступлении в Шенген до конца июня этого года.

Шенгенское соглашение – международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения распространяется на граждан стран-членов ЕС и всех лиц, которые пересекают внутренние границы на территории, где действует настоящий договор. В состав стран-участниц Шенгенского договора в настоящий момент входит 22 страны-члена ЕС: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. К Шенгенской зоне также относятся Исландия, Норвегия и Швейцария.