Ефремов: прокуратура допрашивает всех нардепов от Партии регионов

Прокуратура допрашивает всех народных депутатов от Партии регионов относительно драки в парламенте в апреле 2010 года во время ратификации “харьковских соглашений”.

Об этом сообщил лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ в интервью “Газете по-украински”.

“Вот вы знаете, что все депутаты от Партии регионов проходят допросы в прокуратуре (относительно драки во время ратификации “харьковских соглашений”)?” – спросил он. “До меня очередь еще не дошла”, – добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, осуществленного группой отдельных народных депутатов Украины (согласно ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, осуществленного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).