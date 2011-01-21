Во Львове пикетировали Консульство РФ

20 января во Львове состоялся пикет возле помещения Генконсульства РФ в знак протеста против нарушения национальных прав украинцев в России.

Участники пикета, инициированного Львовской областной организацией партии «Наша Украина», требовали список запрещенных в России украинских книг и назвать критерии, по которым книгу можно считать источником националистических идей. Присутствующие держали плакаты с надписями: «Россия! Руки прочь от украинцев!»; «Кремль! Где уважение к украинцам?».

Во время акции народный депутат, член политсовета “Нашей Украины” Владимир ВЯЗИВСКИЙ озвучил письмо-обращение к генеральному консулу Российской Федерации во Львове Евгению ГУЗЕЕВУ и передал ему книгу академика Вышенского «Судебник речи», который выступал государственным обвинителем в судебных процессах над украинцами. Таким образом протестующие призвали Россию не возвращаться в тоталитарное прошлое и призвали не пользоваться методами политической борьбы 20-30-х годов ХХ века.

В тексте озвученного В.ВЯЗИВСКИМ письма содержится обеспокоенность по поводу нарушения национальных прав украинской общины в России. Таким образом ЛОО «Наша Украина» отреагировала в частности на изъятие из украинской библиотеки в Москве книг, которые могут содержать националистические идеи. «Поэтому мы официально обращаемся в Генконсульство, как представительство российской власти, с просьбой дать разъяснение, какую именно литературу можно направить в библиотеку в Москву. Как только мы получим ответ от Генерального консула, мы будем знать, какие книги можно передавать в Россию. Мы хотим знать, можно ли передать «Кобзарь» в полном издании со стихотворением «Розрита могила», – отметил в выступлении В.ВЯЗИВСКИЙ.

Участие в пикетировании приняли около 20 «нашеукраинцев».