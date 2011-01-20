Пострадавший от взрыва «Макеевуголь» проверялся КРУ

Среди версий взрыва, прогремевшего 20 января возле здания ГП «Макеевуголь», в четверг утром появилась такая: «Макеевуголь» проверяло КРУ, и там уничтожают документы. Как сообщает "Зеркало недели. Украина", позже версия не подтвердилась, однако ZN.UAнаправило запрос в Главное контрольно-ревизионное управление с просьбой предоставить информацию о результатах проверки в госпредприятии «Макеевуголь».

В КРУ оперативно отреагировали на запрос. По информации ведомства, «результаты проведенного контрольного мероприятия в очередной раз показали недостатки в ведении бухгалтерского учета, грубые нарушения финансовой и бюджетной дисциплины в целом на 1 миллиард 823 миллиона 500 тысяч гривен».

В частности, установлены операции, проведенные с нарушением действующего законодательства, которые привели к потерям в целом на 317 миллионов 500 тысяч гривен, из них:

- Нецелевое использование бюджетных средств — 7,3 миллиона гривен;

- Излишне получено бюджетных средств — 110,2 миллиона гривен;

- Недостачи материальных ценностей — 3,8 миллиона гривен;

- Уничтожений (порчи) материальных ценностей — 173 миллиона гривен;

операций, проведенных с нарушением действующего законодательства, которые не привели к потерям, в целом на 374,8 миллиона гривен, из них оплата за государственные средства стоимости товаров, работ и услуг без проведения тендерных процедур — 373,8 миллиона гривен; недополучение финансовых ресурсов на 48,2 миллиона гривен, другие нарушения финансовой дисциплины на 1 миллиард 71 миллион 500 тысяч гривен, из них получение ГП „Макеевуголь“ доходов от реализации продукции без наличия лицензии на добычу полезных ископаемых из месторождений, имеющих общегосударственное значение, – 1 миллиард 45 миллионов 300 тысяч гривен.

Вследствие выявленных нарушений нанесен ущерб государственному бюджету на 117,5 миллиона гривен, ГП „Макеевуголь“ — 312 миллионов 300 гривен, работникам ГП „Макеевуголь“ — 46,1 миллиона гривен.

«Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность за период, по которому проводилась проверка, были генеральный директор Толчин С.М. и главный бухгалтер Иванеев В.В», — говорится в ответе ГлавКРУ.

Об указанных фактах ГлавКРУ информировало премьер-министра Украины, УМВД Украины в Донецкой области и прокуратуру Донецкой области.

Кроме того, ГлавКРУ неоднократно сообщало Минуглепрому о фактах препятствования расторжению контракта с Толчиным. В ответ Минуглепром сообщил ГлавКРУ о направлении письма в Донецкую областную государственную администрацию относительно освобождения Толчина с занимаемой должности и расторжения с ним контракта. Однако, первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей Дергунов письмом от 12 декабря 2010 года № вх.08-07750-12/01 сообщил, что считает работу Толчина на посту положительной и принятие решения о его увольнении преждевременным.