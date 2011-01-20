Ежель хочет опять засадить солдат за чистку картошки?

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ убежден, что обеспечение Вооруженных Сил не может быть зависимым от коммерческих структур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге в Виннице.

«Есть структура, которая кормит наших солдат и матросов, и все хорошо. Но не нужно забывать, и опыт это показал, что Вооруженные силы не могут быть зависимыми от коммерческих структур», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

“Я думаю, что в ближайшее время, в течение этого года мы вернемся к той системе, которая была раньше и всегда себя оправдывала», - сообщил министр обороны Украины.

«Не нужно пришивать рубашку к пуговице: не может быть армия привязана к котлу, наоборот, котел должен идти за армией в поле, на полигон, на аэродром и так далее”, - сказал министр.

Он убежден, что Вооруженные Силы должны быть самодостаточным военным организмом, который способен обеспечить себя всем необходимым. «И когда мне говорят, что (питание военнослужащих) это несвойственная задача для Вооруженных сил, я считаю, что это ошибочное мнение», - сказал он.

Министр подчеркнул, что «качественное питание, которое должно проводиться в соответствии со всеми нормативами и нормами – это одно из главных заданий Вооруженных сил. Я думаю, что после боя дать солдату котелок каши или борща – это одно из важнейших заданий. Можно делать что угодно, но армия должна быть сыта и здорова».