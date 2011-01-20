Янукович поедет в Польшу без супруги - «по частным причинам»
Президент собирается и в Давос
|Сергей Левочкин
Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, в Давосе В.ЯНУКОВИЧ планирует встречи с мировыми бизнес-лидерами. В частности, во время этих встреч будут обсуждаться проблемы сотрудничества относительно Чернобыльской АЭС, кредитования со стороны Всемирного банка, ЕБРР и МВФ.
3-4 февраля, сообщил С.ЛЕВОЧКИН, состоится государственный визит В.ЯНУКОВИЧА в Польшу. Ожидаются переговоры с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ относительно подготовки двух стран к Евро-2012.
Отвечая на вопрос журналистов, С.ЛЕВОЧКИН заметил, что супруга Президента не будет сопровождать его в поездке “по частным причинам”. Однако он не уточнил, что имеет в виду.
С.ЛЕВОЧКИН отметил результаты визита в Украину еврокомиссара Штефана ФЮЛЕ, в частности, в вопросах создания зоны свободной торговли с Евросоюзом и введения безвизового режима со странами ЕС.