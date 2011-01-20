Янукович надеется, что Япония поможет Украине занять ведущую позицию

Украина открыта для диалога с японским бизнесом на всех уровнях – от малых и средних предприятий до самых больших корпораций.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с председателем и членами Японско-Украинского экономического совета, который состоялся в Киото, сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ему очень приятно посетить один из самых развитых регионов Японии – Кансай, в котором сосредоточены передовые высокотехнологичные предприятия этой страны.

«Сегодня Украина переживает новый этап развития. Его основными чертами являются реформирование и модернизация экономики, закрепление политической стабильности и формирование привлекательного инвестиционного климата. Первые шаги уже осуществлены. Правительство Украины сумело остановить экономический спад и обеспечить устойчивое развитие», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что с того времени, как в Украине сменилась власть, происходит рост международных кредитных рейтингов.

«Мы активно внедряем реформы с целью оживления экономики и повышения социальных стандартов, улучшения условий ведения бизнеса, модернизации инфраструктуры и ключевых отраслей промышленности», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что украинское правительство прилагает достаточно большие усилия для увеличения инвестиционной привлекательности Украины, обеспечения прозрачных и благоприятных условий для работы иностранного бизнеса.

«Это касается и Японии, с которой мы вскоре начинаем переговорный процесс относительно подписания Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций», - подчеркнул глава государства.

Украина стремится последовательно расширять взаимодействия с Японией, прежде всего в сферах энергосбережения, сельского хозяйства и инфраструктуры, сказал Президент.

Со своей стороны председатель Японско-Украинского экономического совета Хакуо ЯНАГИСАВА отметил, что сегодня японская сторона имеет интерес к существенной активизации отношений между двумя странами. «Двусторонние отношения между Украиной и Японией со времени обретения Вашим государством независимости успешно развиваются по всем направлениям. Считаю, что в основе этого лежит чувство уважения нашего народа к Вашей стране и ее жителям. Потому что все японцы знают: Украина – это государство с очень древней историей, которое также имеет очень важное геополитическое значение. Это страна с большим населением, это - европейское государство», - сказал председатель совета.

Он констатировал, что сегодня объем отношений, которые сложились между Украиной и Японией, не является удовлетворительным, поскольку существует большой неиспользованный потенциал для более тесных взаимоотношений и их развития на более высоком уровне.

Председатель Японско-Украинского экономического совета отдельно подчеркнул серьезное внимание к сельскохозяйственному потенциалу Украины, особенно в контексте мирового продовольственного кризиса.

«Мы бы хотели более активно развивать в дальнейшем экономические отношения между нашими странами», - сказал Х.ЯНАГИСАВА, добавив, в частности, что речь идет о сфере прямых инвестиций, кредитов, предоставления Японией помощи и поддержки, чтобы «Украина как можно скорее заняла действительно ведущую позицию среди развитых государств».