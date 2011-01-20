МИД: закрытие ОУР нанесет существенный вред отношениям с Россией

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что решение о закрытии Объединения украинцев в России (ОУР) нанесет существенный вред “атмосфере” украинско-российских отношений.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“Мы убеждены, что данная организация при всех недостатках и недостаточной эффективности в своей деятельности должна функционировать и в дальнейшем. Ведь решение о закрытии этого объединения неминуемо нанесло бы существенный вред атмосфере украинско-российских отношений”, - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, МИД Украины известно, что Министерство юстиции РФ уже давно проводит проверку деятельности Объединения украинцев в России.

“Мы рассчитываем, что вывод, который будет сделан по итогам этой проверки, позволит сохранить ОУР”, - добавил О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что МИД Украины внимательно отслеживает ситуацию вокруг этого объединения.

По словам дипломата, для Украины одним из приоритетов в диалоге с РФ является вопрос относительно содействия власти удовлетворению законных культурно-образовательных и других прав многомиллионной украинской общины, живущей в этом государстве. В этом контексте МИД Украины рассматривает и вопрос Организации украинцев России.

“Когда мы говорим о стратегическом партнерстве между Россией и Украиной, то, в том числе, имеем в виду, что обе стороны этих отношений подходят к их оценке и к каждому своему действию с позицию стратегического анализа последствий того или иного шага. Откровенно говоря, можно сомневаться в том, что в деятельности российских органов власти в ситуации вокруг Федеральной национальной культурной автономии украинцев России, Объединения украинцев России, Библиотеки украинской литературы в Москве в полной мере присутствует стратегический анализ последствий этих действий для атмосферы не столько даже официальных отношений, сколько отношений между народами Украины и России”, - добавил О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что МИД Украины будет принимать все возможные меры для того, чтобы убедить российскую сторону в том, что украинская община в России должна иметь дееспособную, мощную, влиятельную общественную организацию, которая отстаивает ее интересы, а культурно-образовательные права наших соотечественников в России должны быть должным образом защищены и обеспечены.

Как сообщал УНИАН, главный редактор информационного портала Объединения украинцев России (ОУР) Виктор ГИРЖОВ заявил, что Министерство юстиции РФ на 31 января 2011 года запланировало процедуру закрытия Объединения украинцев России «по той же схеме, как перед этим закрывали Федеральную национально-культурную автономию России».

В.ГИРЖОВ напомнил, что министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ признал, что автономию закрыли по политическим причинам, хотя раньше говорили, что «деятельность ФНКА прекращена из-за нарушения устава, административных огрехов и прочее».

В.ГИРЖОВ упрекнул украинскую власть за то, что она «не собирается бороться» за Библиотеку украинской литературы (БУЛ).

В то время российская власть, по словам В.ГИРЖОВА, хочет переформатировать БУЛ в «библиотеку дружбы народов», чтобы не было никакой украинской библиотеки».