В России готовятся ликвидировать Объединение украинцев России?

Российское Министерство юстиции на 31 января 2011 года запланировало процедуру закрытия Объединения украинцев России «по той же схеме, как перед тем закрывали Федеральную национально-культурную автономию России».

Об этом в интервью «Газете по-украински» сообщил главный редактор информационного портала Объединения украинцев России (ОУР) Виктор ГИРЖОВ.

В.ГИРЖОВ напомнил, что министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ признал, что автономию закрыли по политическим причинам, хотя ранее говорили, что «деятельность ФНКА прекращена в связи с нарушением устава, из-за административных огрехов и прочее».

В.ГИРЖОВ упрекнул украинскую власть в том, что она «не намерена бороться» за Библиотеку украинской литературы (БУЛ).

Вместо этого российская власть, по словам В.ГИРЖОВА, хочет переформатировать БУЛ в «библиотеку дружбы народов», чтобы не было ни одной украинской библиотеки».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Сотрудники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было выявлено это слово.

24 декабря посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что книги из библиотеки изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

26 декабря директор библиотеки Наталия ШАРИНА сообщила, что после этого библиотека была опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, в ходе которого были изъяты жесткие диски из компьютеров, а также читательские билеты.

12 января в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Библиотека украинской литературы в Москве полностью возобновила работу в обычном режиме.

13 января министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что МИД России заинтересован в работе Библиотеки украинской литературы в Москве.

14 января в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел третий обыск, в ходе которого был изъят сервер. При этом директора библиотеки Н.ШАРИНУ избил сотрудник милиции.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 18 января, комментируя последние события вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве, сказал, что библиотека является собственностью московского правительства. «К этой библиотеке Украина не имеет никакого отношения. Наши действия были бы совсем иными, если бы это была наша библиотека или сотрудники были бы гражданами Украины. Наши действия были бы более решительными и более жесткими», - заявил премьер-министр, подчеркнув, что Кабмин может только рекомендовать российской стороне, чтобы ее действия в этой ситуации «проходили в соответствии с нормами, которые, по моему мнению, являются естественными».