Донетчане не смогут провести референдум о недоверии ВР и Януковичу

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группе по организации всеукраинского референдума по народной инициативе о выражении недоверия парламенту и Президенту Украины, образованной на собрании граждан в Донецке 6 декабря 2010 г.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение принял Центризбирком сегодня на заседании под председательством заместителя председателя комиссии Андрея МАГЕРЫ.

4 января 2011 года в ЦИК поступило представление от 31 декабря 2010 года относительно регистрации инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе. Рассмотрев данное представление и прилагаемые к нему документы, Центральная избирательная комиссия установила, что 6 декабря 2010 года в городе Донецке по адресу: площадь им. Ленина, состоялось собрание граждан Украины для образования инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе, в котором в соответствии с протоколом этого собрания взяли участие 211 человек.

Участники собрания одобрили предложение о проведении всеукраинского референдума и утвержденные формулировки вопросов, которые предлагается вынести на всеукраинский референдум: "1. Поддерживаете ли вы досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины VІ созыва?”; “2. Поддерживаете ли вы проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины в период 60 дней со дня объявления результатов волеизъявления граждан на Всеукраинском референдуме по народной инициативе?”; “3. Поддерживаете ли вы досрочное прекращение полномочий Президента Украины ЯНУКОВИЧА Виктора Федоровича?”; “4. Поддерживаете ли вы проведение досрочных выборов Президента Украины в период 60 дней со дня объявления результатов волеизъявления граждан на Всеукраинском референдуме по народной инициативе?".

Инициативной группе было отказано в регистрации, в частности, из-за несоответствия поданных документов требованиям закона о всеукраинском и местных референдумах и разъяснения об образовании и регистрации инициативных групп всеукраинского референдума.