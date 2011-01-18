Азаров будет приводить в чувство торговлю

Правительство начинает аналитическую и контрольную работу по устранению ценовых дисбалансов в регионах, поэтому премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству экономического развития и торговли направить комиссии для изучения ценовой ситуации на продовольственном рынке в Волынской и Винницкой областях.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Мы должны получить объективную картину перед отчетом руководителей регионов на Кабинете министров, чтобы дать принципиальную оценку их работе, - подчеркнул глава правительства. - Оправдание, что цены на продукты повышаются потому, что подорожал бензин, что происходит сезонное колебание или увеличились мировые цены, правительство не принимает. Цены на горючее увеличились на 5-6%, а на картофель, например, в Тернопольской области – на 25%. А мировые цены на картофель, которого у нас вдоволь, Тернопольскую область вообще никак не задевают».

Также Н.АЗАРОВ поручил Минэкономразвития и торговли и Антимонопольному комитету вместе с региональными администрациями принять определенные законом меры в регионах, где цены увеличены немотивированно. “Например, если закупочная цена гречки составляет около 7 гривен, а розничная – свыше 15 гривен, то очевидно, что разница – это сверхдоход торговли”, - отмечается в сообщении.

«Мы должны привести в чувство нашу торговлю и жестко, неотвратимо применять законные санкции к тем, кто влезает в карман к гражданам», - заявил премьер.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что принципиальное решение проблемы ценовой стабилизации заключается в наращивании производства продукции и создании современной инфраструктуры торговли.

«Для того же картофеля в принципе существует только три этапа движения к покупателю: транспортировка с поля на базу - раз. Переработка (сортировка, сушка, упаковка) - два. И транспортировка в магазин - три. Все. Не может картофель внезапно стать на четверть дороже, - подчеркнул премьер-министр. - Поэтому вывод однозначен: нашу оптовую и розничную торговлю надо модернизировать, разворачивать к покупателю. Не позволять целой толпе перекупщиков и торговым сетям наживаться на покупателе. Вот почему уже в этом году мы начали строительство больших оптовых рынков сельхозпродукции».

Как сообщал УНИАН, 12 января на заседании правительства Н.АЗАРОВ заявил, что Кабмин намеревается заслушать руководителей ряда областей по поводу повышения в декабре цен на продовольствие.

Он отметил, что, в частности, в Сумской, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях повышение цен на некоторые группы товаров в декабре 2010 г. существенно превысило средние показатели по стране.