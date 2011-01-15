БЮТ: "порожняком" оказались все предвыборные обещания Януковича

БЮТ заявляет, что репрессиями против сотен активистов налогового Майдана Президент Виктор ЯНУКОВИЧ продемонстрировал, что его слова ничего не стоят.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“Когда ЯНУКОВИЧ с АЗАРОВЫМ приходили пить чай в палатки предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве, у них не возникал вопрос о повреждении плитки, который сегодня «шьют» активистам налогового Майдана. Напротив, Президент и его Администрация неоднократно заявляли, что протесты предпринимателей в связи с возможным ограничением их прав и свобод имеют право на жизнь”, - отмечается в сообщении. Однако на сегодняшний день милиция допросила уже свыше 100 активистов Майдана-2, подчеркнули в БЮТ.

Следовательно, отметили в оппозиции, “все, что было сказано и наобещано предпринимателям ЯНУКОВИЧЕМ из АЗАРОВЫМ, - оказалось ложью. Как в конечном итоге «порожняком» оказались все избирательные обещания Президента”.

По словам БЮТовцев, “на предпринимателей начались массовые гонения только потому, что они осмелились защищать конституционное право своих семей на нормальную жизнь и достойный труд”.

“Все, кто еще надеялся, что с ЯНУКОВИЧЕМ и его режимом можно вести конструктивный диалог, должны понимать, что слова и обещания Президента не стоят и выеденного яйца”, - подчеркнули в БЮТ.

Как сообщалось, по данным координатора налогового Майдана Александра ДАНИЛЮКА, милиция допрашивает свыше 100 активистов этой акции.

В частности, что после проведения акций протеста против Налогового кодекса милиция возбудила четыре уголовных дела. По ним силовые структуры вызывают на допросы свыше 100 активистов Майдана.

По словам А.ДАНИЛЮКА, правоохранительные органы активизировали действия по отношению к активным участникам акции протеста. «Это настоящие репрессии, и ничего общего с правосудием не имеют» - заявил А.ДАНИЛЮК.