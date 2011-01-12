Сессия Львовского облсовета состоится у памятника Бандере

Завтра, 13 января, у памятника Степану Бандере во Львове в 12.00 состоится внеочередная сессия Львовского областного совета по поводу отмены указа Президента Украины о присвоении звания Героя Украины С.Бандере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО "Свобода", проведение заседания не в сессионном зале, а именно у памятника С.Бандере инициировал председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ.

На заседание приглашены также депутаты Львовского городского совета, председатели районных советов и секретари городских советов городов областного подчинения.

Ожидается, что депутатам облсовета будет предложено поддержать проект постановления, в котором выражается протест против отмены указа о присвоении С.Бандере звания Героя Украины, а также против "усиления репрессий против украинских патриотов", попыток "построения полицейского государства" и "реанимации сталинизма" в Украине.

"Войну против Бандеры и террор против бандеровцев мы расцениваем как наступление на гражданские, конституционные и национальные права украинцев. В этом противостоянии мы будем с нашим народом", - говорится в проекте постановления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, на сайте Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА появилось сообщение, что вступило в силу решение Донецкого окружной админсуда, который отменил указ о присвоении С.Бандере звания Героя Украины. Кроме этого, с сайта Президента Украины исчез указ о присвоении лидеру ОУН-УПА С.Бандере звания Герой Украины.

Председатели Тернопольского, Ивано-Франковского и Львовского областных советов Алексей КАЙДА, Александр СЫЧ и Олег ПАНЬКЕВИЧ обнародовали открытое заявление, в котором выразили протест и возмущение решением о признании недействительным президентского указа о присвоении проводнику ОУН С.Бандере звания Героя Украины.