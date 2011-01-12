Суд рассмотрит законность присвоения Героя Украины Шухевичу

Высший административный суд Украины (ВАСУ) на своем заседании в среду рассмотрит иск донецкого адвоката Владимира Оленцевича, который требует отмены президентского указа о присвоении звания Героя Украины главнокомандующему УПА Роману Шухевичу.

В списке исков, рассмотрение которых запланировано ВАСУ на среду, говорится, что в иске Оленцевича речь идет о "признании незаконным указа президента Украины и обязательстве президента Украины отменить этот указ".

"Я требую признания незаконным указа от октября 2007 года о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Я нормальный продукт советского воспитания, но в данном случае речь идет не о том, нравится мне Шухевич или не нравится. Я не трогаю моральный аспект, а обращаю внимание на юридические несоответствия. Я выиграл суд по Бандере и, думаю, выиграю суд по Шухевичу", - заявил РИА Новости донецкий адвокат, комментируя свой иск.