Тернопольский облсовет: Почаевская лавра - очаг антиукраинства

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА лично вручил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ обращение областного совета о возвращении Почаевской лавры в состав Кременецко-Почаевского заповедника.

Как сообщил во время пресс-конференции А.КАЙДА, документы он передал Президенту во время приезда главы государства на рождественское Богослужение в Почаевскую лавру. «Кроме решений Президент получил и заключение временной депутатской комиссии, которая изучала хозяйственную деятельность в лавре. Напомню, комиссия выявила ряд недопустимых и грубых нарушений – самовольное использование недр без какого-либо разрешения, продажа вина без акцизных марок и тому подобное. Имея миллионные обороты, лавра практически копейки платила в местный бюджет. Все эти и другие факты изложенные в выводах комиссии, которые получил Президент», – рассказал А.КАЙДА.

Он констатировал, что в настоящее время власть игнорирует обращения высшего представительского органа области, в которых облсовет требует отменить решение о передаче святыни Московскому патриархату и вернуть лавру в состав заповедника.

«Мы дважды обращались по этому поводу, однако ни при премьерстве ТИМОШЕНКО, ни при повторном обращении к нынешнему правительству и Президенту никакой реакции не последовало. Центральные органы власти просто игнорируют наше решение, а, следовательно – позицию жителей Тернопольской области», – отметил председатель облсовета.

Он также выразил убеждение, что сейчас Почаевская лавра является очагом антиукраинства, межконфессиональной неприязни и противостояния в Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2010 года Тернопольский областной совет обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с требованием отменить решение правительства от 17 июля 2003 года об исключении сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Именно этот документ впоследствии позволил передать лавру УПЦ МП.

18 февраля председатель Тернопольского областного совета А.КАЙДА в открытом письме призвал премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО вернуть в государственную собственность Почаевскую Свято-Успенскую лавру.

Справка УНИАН. 29 мая 2001 года Кабмин объявил комплекс памятников в городах Кременце и Почаеве Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником. Поэтому в распоряжение Кабмина в 2002 году все памятники были переданы из совместной собственности общин Кременецкого района в государственную собственность с внесением в сферу управления Госстроя.

В июле же 2003 года в соответствии с распоряжением Кабмина сооружения Почаевской лавры изымаются из состава заповедника, а в ноябре состоялась передача лавры в бесплатное пользование представителям УПЦ МП, о чем заключено соглашение между Госстроем и Свято-Успенской Почаевской лаврой. Договор действует до 1 января 2052 года.

Комплекс сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры является памятником архитектуры XVIII-XIX вв. В его состав входят Успенский собор (1783 г.), Монастырские кельи (1771-1780), архиерейский дом (1825), колокольня (1861), Надбрамный корпус (1835).