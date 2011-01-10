На Франковщине хватают тризубовцев за подрыв Сталина в Запорожье

По делу о подрыве памятника Сталину в Запорожье правоохранительными органами задержано и арестовано свыше десяти членов Всеукраинской организации “Тризуб” им. С. Бандеры.

Об этом говорится в заявлении Центрального провода ВО “Тризуб”, обнародованной на официальном сайте организации.

В частности, согласно их информации, 8 января в Рогатинском районе Ивано-Франковской области был задержан руководитель Центрального провода ВО "Тризуб" им. С. Бандеры Андрей СТЕМПИЦКИЙ, его сын Филипп СТЕМПИЦКИЙ, а также Роман ХМАРА. 9 января был задержан бывший руководитель Центрального провода Дмитрий ЯРОШ, первый заместитель ВО "Тризуб" Андрей ТАРАСЕНКО, председатель Украинского отделения Антиимперского фронта Ростислав ВИНАР и председатель Днепропетровской областной организации "Тризуб Сергей БОРИСЕНКО. 10 января арестован председатель Тернопольской областной организации "Тризуб" им. С. Бандеры.

Как отмечают в “Тризубе”, информация о задержании постоянно обновляется, поэтому точное количество всех задержанных и их фамилии будут обнародовано впоследствии.

Как говорится в заявлении, арестованным выдвигаются обвинения в терроризме в связи со взрывом в Запорожье. “Все обвинения, выдвинутые правоохранительными органами, считаем надуманными, сфабрикованными и заказными. Эти действия нынешней власти расцениваем как проявление политических репрессий и попытку подавления украинских патриотических сил”, - говорится в заявлении Центрального провода ВО “Тризуб”.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, вследствие чего был полностью разрушен памятник Сталину. Взрывом также выбило оконные стекла в здании обкома и немного повредило само здание.

Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года. Прокуратура Запорожской области квалифицировала подрыв памятника Сталину на территории Запорожского обкома КПУ как террористический акт и, забрав дело в милиции, передала его в СБУ.