Карпачева предлагает Януковичу разработать проект о детях-заключенных

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА предлагает Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ разработать совместный проект о дальнейшей гуманизации криминальной юстиции и законодательного урегулирования вопросов осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана, соответствующее обращение по этому поводу направлено на имя главы государства.

По словам Н.КАРПАЧЁВОЙ, благодаря последовательному осуществлению мер по гуманизации карательной политики государства наметилась тенденция уменьшения количества несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, с 2000 года – втрое. Почти 6 тыс. несовершеннолетних, которые осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы, находятся на учете уголовно-исполнительной инспекции.

В настоящее время в 10 воспитательных колониях находятся 1432 осужденных, среди них 98 девушек. Каждый второй осужден на срок от 3 до 5 лет, каждый третий наказан за кражи, разбой или ограбление, 14 процентов – за преднамеренное убийство и нанесение преднамеренных тяжелых телесных повреждений. Еще около тысячи арестованных содержатся в следственных изоляторах, ожидая приговора суда.

Как отмечает Н.КАРПАЧЁВА в обращении к главе государства, большинству осужденных несовершеннолетних в обычной жизни не хватало полноценной родительской заботы и воспитания. Почти каждый четвертый из них нигде не учился и не работал. Поэтому очень актуальной, по мнению Уполномоченного по правам человека, является проблема адаптации к международным стандартам системы воспитательных колоний, чтобы малолетние нарушители закона прежде всего были окружены вниманием педагогов и психологов, а условия содержания в полной мере отвечали этим стандартам.

Учитывая изложенное, Н.КАРПАЧЁВА отмечает, что важным шагом, направленным на уменьшение в местах лишения свободы численности осужденных несовершеннолетних, в частности путем их помилования, мог бы стать совместный проект Президента Украины и Уполномоченного по правам человека в связи со значимым событием в общественной жизни, которое будет отмечаться в 2011 году – 20-й годовщиной ратификации Украиной Конвенции ООН о правах ребенка.