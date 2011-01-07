В Чернигове сегодня Рождественский фестиваль

В Чернигове на Рождество откроется фестиваль "Черниговская коляда".

Как сообщил во время заседания организационного комитета фестиваля начальник управления культуры городского совета Олег ВАСЮТА, цель Рождественского фестиваля - возрождение украинских традиций и обычаев, в частности, проведение распространенных, в том числе и в Черниговской области, театрализованных вертепных выступлений.

Фестиваль будет проходить на центральной Красной площади Чернигова. На Рождество там будут выступать фольклорные группы, которые дадут театрализованное рождественское представление, и будет работать праздничная ярмарка – местные мастера представят собственные изделия народно-декоративного искусства. Свое участие в "Черниговской коляде" уже подтвердили фольклорные группы греко-католической, православной общин города, Союза украинок, областного общества "Просвита" имени Т.Г. Шевченко и отдельные фольклорные коллективы.

О.ВАСЮТА также отметил, что Рождественский фестиваль будет проходить также 12 и 13 января. Продлится "Черниговская коляда" в старинном Борисоглебском соборе ХІІ века, известном своей уникальной акустикой. Традиционные щедривки и колядки будут исполнять ученики музыкальных школ Чернигова, а зрителями станут школьники местных учебных заведений. Кроме того, в рамках фестиваля "Черниговская коляда" запланировано проведение художественной рождественской выставки.