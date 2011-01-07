Янукович: нам нужно будет преодолевать кризис вместе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что православная вера и Церковь помогут украинскому народу преодолеть жизненные трудности.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства сказал после завершения праздничной литургии в Свято-Успенском Соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Президент Украины поздравил верующих с Рождеством Христовым и отметил: “Мы приехали, чтобы вместе с вами помолиться в этом величественном храме нашей православной Почаевской Лавры. Я хорошо знаю, что сегодня в этом храме присутствуют не только жители ближних западных регионов – сюда приехали люди со всего мира”.

“Мы как светские, но верующие люди, через многие испытания прошли в нашей жизни. И только наша православная вера, и наша Церковь помогали нам всем, всему Украинскому народу пройти через эти испытания”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

20 лет независимости Украины были непростыми для каждого человека, независимо от его вероисповедания, подчеркнул Президент. Самыми тяжелыми стали последние пять лет, поскольку “никогда раздор и разочарование не приносят добро стране и обществу”, - добавил Президент.

Безусловно, отметил В.ЯНУКОВИЧ, горечи ситуации добавил мировой экономический кризис, негативные последствия которого мы сможем успешно преодолеть лишь общими, консолидированными усилиями. “Нам нужно будет преодолевать кризис вместе. И Господь Бог нас учит: только добрыми поступками можно достичь улучшения жизни и строительства сильной страны. Поэтому мы начали сегодня модернизировать страну, наводить порядок - чтобы преодолеть этот кризис, чтобы у нас с вами была возможность дать достойный ответ на те современные вызовы, которые сегодня стоят перед обществом и государством", – сказал Президент.

“Сегодня мы, наше поколение несет ответственность за состояние дел в стране. Поэтому мы должны быть сильными, достойными наших родителей, которые нас учили, как жить, любить родную землю, работать. И только совместно, с верой, с любовью – объединившись - мы можем преодолеть все вызовы, которые преподнесла нам судьба, и пройти испытания, которые нам дал Господь Бог на этом пути”, - убежден Президент.

“Я верю, в первую очередь, в наши собственные силы... И такие силы нам дает Господь Бог”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент пожелал всем верующим жить по Законам Божьим: “Чтобы мы с вами вместе делали добрые дела – ради наших людей, детей, ради создания сильной страны”.

В свою очередь наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры архиепископ ВЛАДИМИР передал в подарок главе государству икону Божьей матери Почаевской и пожелал, чтобы она оберегала и помогала Президенту “нести большое и ответственное служение народу Украины”.

“Празднуя Рождество Христово, мы вновь и вновь желаем Вам Божьей помощи”, - сказал архиепископ ВЛАДИМИР.

Глава государства также передал Свято-Успенской Почаевской Лавре подарок.