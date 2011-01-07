Сегодня Янукович побывает в Почаевской Лавре
11:48, 07 января 2011Политика
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Сообщает Тернопольская ОГА
Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по случаю Рождества Христова посещает Свято-Успенскую Почаевскую Лавру в Тернопольской области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, глава государства примет участие в Божественной литургии в Свято-Успенском Соборе, а также помолится в Храме Преподобного Иова Почаевского и в Троицком соборе.
Предполагается также, что В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с ходом строительства храма Преображения Господнего.
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