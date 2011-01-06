ГПУ: следователь спокойно воспринимает все прихоти и капризы Тимошенко

В Генеральной прокуратуре заявляют, что лидер партии “Батьківщина”, экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сознательно искажает и манипулирует фактами ради получения политических дивидендов.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

“Каждый раз, посещая Генеральную прокуратуру, Юлия ТИМОШЕНКО в своих интервью пытается дискредитировать работников Главного следственного управления, прибегая к откровенной неправде или даже лжи. Так, вчера она в очередной раз заявила о том, что якобы ее «допрашивали, почему она пошла на заседание суда к ЛУЦЕНКО», - отметили в пресс-службе.

Между тем, по данным ГПУ, на самом деле, следователь по делу предупредил ее о неявке в назначенное время без уважительных причин, поскольку она была вызвана на 12 часов, а явилась в 16.00. В ответ Ю.ТИМОШЕНКО, как отмечается в сообщении, сослалась на семейные обстоятельства, хотя “вся страна имела возможность видеть ее в Апелляционном суде г. Киева” (УНИАН: в этом суде вчера рассматривалась жалоба экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО относительно его ареста).

Вместе с тем, как отметили в Генпрокуратуре, “следователь спокойно воспринимает все ее прихоти и капризы”. В частности, говорится в сообщении, сегодня, 6 января, Ю.ТИМОШЕНКО в прокуратуру не вызывали. Ей было назначено явиться в качестве обвиняемой для ознакомления с материалами уголовного дела на 10 января с.г., но поскольку она заявила ходатайство перенести это на 13 января в связи с невозможностью присутствия в это время ее адвоката, следователь удовлетворил ее просьбу, проинформировали в ГПУ.

Также в Генпрокуратуре опровергли заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что к расследованию ее дела привлечены 18 следователей. “Это очередная неправда. Их всего двое. У прокуратуры есть много и других дел”, - подчеркивается в сообщении.