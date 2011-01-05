Львовский облсовет требует объявить персоной нон грата генконсула РФ

Львовский областной совет требует объявить персоной нон грата в Украине генерального консула Российской Федерации во Львове Евгения ГУЗЕЕВА и лишить его дипломатического статуса в нашем государстве.

Об этом говорится в обращении в Министерство иностранных дел Украины, принятом сегодня на пленарном заседании второй сессии Львовского областного совета по поводу антиукраинских выступлений премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА и генерального консула РФ во Львове Е.ГУЗЕЕВА.

В обращении, которое опубликовано на официальном сайте Львовского облсовета, также содержится требование “обратиться в МИД России с требованием немедленного отзыва этого лица из официального дипломатического представительства Российской Федерации в Украине”.

В документе отмечается, что “дипломат ГУЗЕЕВ в многочисленных выступлениях, а также в своем программном интервью агентству УНИАН 22 декабря 2010 года фактически отрицает историческое существование украинской нации, украинского языка и украинской церкви”.

По мнению авторов обращения, “Е.ГУЗЕЕВ не способствовал пониманию и налаживанию добрососедских взаимоотношений, а фактически разжигает межнациональную вражду и пытается осложнить политические отношения двух государств и народов”.

Депутаты облсовета подчеркивают, что, по их мнению, "официальная власть Российской Федерации проводит очередную кампанию против государства Украины, ее языка, культуры и истории украинского народа». «Начал очередную антиукраинскую истерию премьер министр России ПУТИН, который, вопреки историческим фактам, заявил о некоей особой миссии россиян во время Второй мировой войны”, - говорится в обращении.

Авторы обращения требуют от Министерства иностранных дел Украины срочно дать официальный ответ премьер-министру Российской Федерации относительно роли Украины и украинцев во Второй мировой войне, а также объявить дипломата Е.ГУЗЕЕВА персоной нон грата.

Сегодняшняя сессия Львовского облсовета также приняла обращение к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады и премьер-министру Украины по поводу проявлений антиукраинской политики, которые в последнее время демонстрирует руководство Российской Федерации, с требованием должным образом отреагировать на недружелюбные действия руководства Российской Федерации по вопросам защиты прав и свобод проживающих там украинцев.

В частности, депутаты обеспокоены ликвидацией Федеральной национально-культурной автономии украинцев и закрытием единственной в России Библиотеки украинской литературы в Москве.