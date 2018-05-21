Генконсул РФ во Львове: мне грозят, что убьют, потому что я пропагандирую “русский мир”

“У нас есть концепция, которую проводит патриарх Кирилл и наше руководство, - единого общерусского мира”... Консул нуждается в защите, но не от “националистов”?..

На днях во Львове разгорелся скандалс международным душком. Генеральный консул Российской Федерации в этом городе Евгений Гузеев заявил, что украинский язык на Западную Украину принесли большевики, до тех пор здесь разговаривали по-русски, а «проект Украина» создали австрийцы...

Господин консул не историк, не филолог, потому путается в понятиях, которые в Украине знает каждый школьник. Украинский язык (как и, скажем, русский, белорусский и т.д.) в разные исторические периоды назывался по-разному. В поздние середине века, вплоть до середины ХІХ в., его преимущественно называли «руський язык» - в противовес московскому и другим славянским. «Русинским языком» впервые украинский язык назвали поляки (это польское прилагательное от бывшего самоназвания украинцев «русины»).

Впервые слово «Украина» употреблено в «Ипатиевской летописи» за 1189 год, название «украинский язык» широко употребляется для обозначения разговорного и нового литературного языка Украины-Руси с середины XIX в. (параллельно с другими, предыдущими названиями), поскольку название “руський” («русский») перешло на московский язык.

Однако у господина генконсула сформировались собственные историко-филологические знания, которые, конечно, ничего общего ни с наукой, ни с дипломатией не имеют.

Консул любезно ответил на наши вопросы, театрально попоросив ничего не печатать, “потому что мне угрожают, что меня здесь убьют”. Я этого, конечно, ему не обещала. Ибо такое “сокровище” как журналистка просто не имею права скрывать.

Кстати, относительно “убьют”... Спецслужбам Украины (если они еще есть), может, и стоит обратить внимание на возможные провокации относительно этой экстравагантной персоны – понятно, не со стороны “украинских националистов”... Ведь так легко поднять “антинационалистическую истерию”...

Господин консул, вы заявили, что украинский язык принесли на Западную Украину... большевики. Это была хитрая дипломатическая провокация или вы серьезно?

Я проводил беседу с молодым человеком – националистом, который ничего не знает ни о культуре, ни о языке, ни об истории Украины. Я хотел рассказать ему в таком популярном плане об этих моментах. Я цитировал выдающихся украинских писателей.

Кого именно?

Выдающуюся украинскую писательницу Марию Матиос. Она в своей книге «Нация» наводит такой пассаж: персонаж Юрьяна говорит: «Мой отец Илья при румынах говорил по-румынски, так как понимал, что нужно, чтобы был порядок, но дома он разговаривал по-своему – по-руському».

То есть я ему объяснял, что раньше люди здесь разговаривали на древнем языке, который тогда назывался русским. Я никогда не говорил, что люди не разговаривали на украинском языке. Возможно, украинский так и назывался, не знаю.

Я ему подчеркивал, что официальный украинский язык сюда, во Львов, пришел с новой властью, советской, так как до того ведь не было официального украинского языка, был польский.

То есть вы считаете, что такой образованный человек, как Мария Матиос, якобы утверждает, что люди здесь не разговаривали на украинском? Ну это же несерьезно...

Разговаривали, но официальный был польский. А официальный украинский принесли большевики. Однако я не хочу это снова и снова повторять.

Общественность призываетРФ отозвать вас с должности генконсула за «позорно низкий уровень образованности»...

Я работаю здесь пять с половиной лет. За это время у меня не было проблем, конфликтов, потому что я уважаю Украину, украинский народ, украинский язык, общаюсь на нем. Я не хотел никого оскорбить, только разъяснял некоторые элементарные вещи, по моему мнению. Я сделал ошибку, что делал это в присутствии журналистов. Это была ошибка.

Почему “ошибка”, если вы, с вашей точки зрения, говорите правдивые вещи?

Да, я говорил правдивые вещи, ничего лживого. Я говорил, что официально украинский язык принесла с собой советская власть. Это что, противоречит историческим фактам?

(От автора. Не просто противоречит... Это, очень мягко говоря, неграмотно. Неужели господин консул не знаком с историей края, в котором работает?) По-вашему, до 1939 года люди здесь разговаривали на каком-то другом языке?

Все истоки из русского языка. Привожу цитату великого ученого, историка Ярослава Исаевича. Он пишет, что все истоки современного русского языка, украинского белорусского, русинского – из древнерусского языка. Древнерусский язык – язык восточных славян. И все разговаривали на единственном языке – литературном, я имею в виду. Это была литературная речь на основе церковнославянского языка.

(От автора. Известный пропагандистский принцип: немножко правды, а остальные – тоже будет восприниматься за правду. В основе древнерусского литературного языка действительно лежал церковнославянский. Это правда. Остальные знания господина консула даже в советские времена восприняли бы со смехом. Никто на этом “просторе” не разговаривал на литературном языке, тем более едином... Это признают даже российские профессоры-филологи...) Вы, кстати, знаете разницу между руським и московским языками?

Ну, был такой московский язык. Было очень много диалектов одного языка. Я объяснял молодому националисту, что нет російської мови, а есть руський язык.

В запале полемики вы потеряли язык?

А где она эта російська мова? У нас, в России, мы называем наш язык русский язык, не российский, и он происходит из древнерусского языка.

Вы умышленно играете в слова? А кто вы по образованию?..

Я не филолог, я дипломат...

Я говорил, что австрийцы хотели сделать проект отрыва юго-западной окраины Австрийской империи от общерусского мира. Я не говорил «проект Украина». Это известный факт, прошло более века...

Я это объясняю лишь для вас, я вас прошу ничего не публиковать, потому что не хочу опять ссор. Потому как только это появится, опять будет пламя ссоры. А если вы напишете, то я все опровергну, скажу, что такого не говорил.

Это все я вам сказал по-приятельски. Всем другим журналистам я абсолютно ничего не буду комментировать. Скажете, что господин Гузеев сказал: «No comments».

Следовательно, австрийцы из “немецкого мира” хотели отделить “окраину” от единого “русского мира”?

Да, но не от России, а именно от общерусского пространства.

Что вы имеете в виду под «общерусским пространством»?

Сейчас у нас есть концепция, которую проводит патриарх Кирилл, которую проводит наше руководство, мы говорим о едином общерусском пространстве, имея в виду русский мир.

Какие страны к нему относятся?

Все наши братские страны. Ну, такая у нас концепция. Такой у нас взгляд на историю. Мы считаем, что мы были единым народом, который здесь жил, на просторах Восточной Европы и имел русский язык.

Когда Иван Федоров печатал книги, то печатал их на одном языке, который все понимали.

И что вытекает из вашей концепции?

Хотим, чтобы наши страны, наши народы жилы в покое, согласии, были едины, были братьями, жили дружественно.

А если вы не будете рассказывать на каждом углу – давайте будем едиными, - то от этого будете себя хуже чувствовать?

Я на всех мероприятиях говорю, что русские, украинцы – братья. Я здесь работаю на позитив.

Но вы видите, что выходит наоборот?

Потому что термины разные. Когда я говорю “русский” язык и что нет російської мови, то меня не понимают. Когда говорю об отрыве, мне говорят, что я говорю об отрыве от России, но я же этого не говорил.

Вам как рядовому россиянину разве не хватает того пространства, которое Россия занимает сегодня, вам еще больше нужно?

Мы говорим, что это пространство, потому что есть английское пространство, есть немецкое пространство, французское. (В действительности таких “пространств” в идеологическом понимании нет. – Авт.). Это нормально, цивилизация. Я не говорю, что обязательно брать территориально. Мы просто так считаем, это наша концепция, то почему мы не можем о ней говорить?

У вас же есть свой украинский мир, у вас мощные диаспоры в Канаде, Америке.

Ну, мы же не претендуем на общее пространство с Канадой, которое, по вашей логике, тоже должно входить в общерусское, и не говорим, что это одна страна...

Мы не претендуем на Канаду.

Я еще раз вас прошу, не печатайте ничего, потому что меня и так уже наказали.

Как именно?

Вот сейчас под окнами консульства проходит очередной митинг. Думаете, так легко работать?

А где центр этого общерусского пространства?

Сейчас он в Москве. А когда-то был в Киеве.

И в дальнейшем тоже должен быть в Москве?

А он будет там, где будет более мощная русская культура, русская цивилизация. Возможно, завтра это будет Киев, и русская православная церковь будет в Киеве, потому что она таки зародилась в Киеве.

То пускай бы уже центр был в Киеве, если все начиналось с Киева?

Ну, понимаете, православие едино, оно делится на так называемые национальные дома, а вот у католиков нет такого деления. Когда было татаро-монгольское нашествие, то разрушили и Киев, и все.

Ну, не все, София Киевская, Лавра, отстроенные Мазепой, стоят...

Может, спустя некоторое время – через век – центр опять вернется сюда, и Киев снова станет центром нашей культуры. Сегодня этого никто не может знать. Главное – сохранить наше единое цивилизационное пространство, православное пространство, единый русский мир.

А как относительно монарха? Он нам тоже нужен?

Нет, этот этап мы уже прошли. В России уже монархии не будет, потому что у нас уже устоялась республиканская форма правления. У нас есть президент.

Я понимаю, что вы хотите знать мою точку зрения. На этот вопрос, который меня мог бы оскорбить, спокойно отвечу: по нашему мнению, у нас в России – демократия. Сейчас это – нелегкий путь перехода от тоталитарной системы к либеральной, капиталистической. И наш президент на эту пору, Путин, сказал, что мы должны пройти авторитарным путем, чтобы не потерять страну, экономику. И сейчас мы перешли к капиталистическому, демократическому пути, но авторитарным методом. И это нормально.

То вы уже перешли к демократии?

Да. У нас есть политическая система, есть политические партии, действуют законы. Мы такое же демократическое государство, как и любое другое государство в мире. Как Франция, Германия. У нас действуют все те же институты.

Конечно, мы делаем ошибки, но мы их преодолеем...

А для вашей концепции также важно, чтобы и территориально страны были вместе?

После Советского Союза мы понимаем, что есть пятнадцать независимых, суверенных, демократических государств в мире, которые объединены в СНГ. Ну не 15, а десять в этом содружестве.

Мы предлагаем руку дружбы, сотрудничества на равных условиях, на условиях уважения друг к другу.

Сегодняшнее украинское руководство воспринимает вашу концепцию?

Мы никому не навязываем свою концепцию. Мы знаем для себя, что мы бы хотели иметь общерусский мир. И это наша концепция. А воспринимается она или не воспринимается – другое дело.

На должности генконсула во Львове пропагандирование вашей концепции – первоочередное задание?

Нет, прежде всего – развитие торгово-экономических связей западных регионов с регионами России. Потом – защита интересов граждан России на территории Западной Украины, это консульские дела, а развитие положительных связей на уровне руководителей областей, поддержка русской культуры, языка в Западной Украине. Вот широкий комплекс нашей работы. А уже такие идеологические моменты – теория, которую я воплощаю в практику.

Что означает распространение “русской культуры” в Западной Украине? Это значит поддержка русской культуры, не российской, потому что российская – это дагестанцы, якуты, татары, чеченцы и еще 160 национальностей, которые проживают в России. Это российская культура, а я здесь внедряю, поддерживаю руську культуру.

То есть украинскую? Ей-богу, не понимаю!

Потому что вас, молодых людей, так научили, что вы ничего не понимаете. Я говорю простые вещи, а вы их не понимаете. Видите, проблема не в моих высказываниях, а в вашем непонимании таких простых вещей, что есть русская культура и есть российская культура. Есть Россия, а есть Русь. Есть русская речь и близки к русскому языку, например, русинский или украинский.

Благодарю вас, господин консул, за откровенный разговор...

Пани Оксана, я вам объяснил это как простой гражданке Украины, которая занимается очень важным делом. Если вы хотите, чтобы было все нормально, не печатайте все, что я говорил. Я понял, что не стоит быть открытым. Больше я ни одному журналисту ничего не скажу. Я вам это сказал, потому что мне нравится ваш голос.

Я просто хочу сделать что-то с вашим просвещением, потому что невозможно чувствовать, когда молодежь не понимает таких простых вещей.

Если вы напишете это, вы меня убьете, потому что мне идут угрозы, что меня убьют.

Со стороны националистов?

Да. Тогда ситуация будет совсем плоха...

Разговаривала Оксана Климончук