Губернатор Киевщины опроверг слухи о сокращении районной больницы

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что для развития инфраструктуры районов, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, власти Киевской области активно будут привлекать средства инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом А.ПРИСЯЖНЮК сказал во время рабочей поездки в Полесский район на встрече с депутатским корпусом и представителями малого бизнеса.

«Полесский район пока еще остается дотационным, но бюджетом области предусмотрены соответствующие расходы, а потому впереди очень много работы по развитию социально-экономической сферы района. Для улучшения благосостояния жителей таких районов и развития инфраструктуры будут активно привлекаться средства инвесторов», - сказал, в частности, губернатор Киевской области.

Кроме того, во время посещения районной центральной больницы А.ПРИСЯЖНЮК опроверг слухи о сокращении этого медицинского заведения. Более того, отметил он, на базе этой больницы вскоре будет открыт еще и социальный центр для людей пожилого возраста и социально незащищенных слоев населения. В подтверждение намерения властей Киевской области по развитию медицинского заведения Полесского района губернатор подарил больнице новый автомобиль «скорой помощи».

Также во время рабочей поездки председатель КОГА в поселке Красятичи торжественно открыл ледовую площадку, которая была построена при поддержке областной власти, а в рамках акции «Чудо творит волшебник» подарил детям Полесского района, которые писали письма Деду Морозу, сладости и подарки.