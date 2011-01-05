Тигипко прогнозирует экономический рост

В 2011 году в Украине стоит ожидать экономического роста. Об этом, как сообщает правительственный портал, вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил в интервью "5 каналу".

"Мы уже видим успехи экономического роста. В 2011 году стоит ожидать позитивных результатов. Мы по меньшей мере получим такой же экономический рост, как в 2010 году. Я допускаю, что он будет даже большим", – отметил правительственный чиновник.

По мнению Сергея Тигипко, в экономике Украины уже наметились позитивные тенденции: "В государстве явно улучшается ситуация. Например, безработица: в начале 2010 года была на уровне 9,1%, а теперь составляет 8,5%. В семь раз уменьшилось количество так называемых вынужденных отпусков. Также вдвое сократилось количество людей, которые работают неполный день".

Комментируя результаты 2010 года, вице-премьер отметил, что этот год дал старт реальным экономическим реформам: «Мы начали дерегуляцию, налоговую и административную реформы, подготовили новый Бюджетный кодекс, внесли предложения относительно изменений в пенсионное законодательство. Также дан старт строительной реформе и дорабатывается Таможенный кодекс".

Вице-премьер отметил, что сегодня ключевыми направлениями в сфере социальной политики являются реформирования пенсионной системы, трудового законодательства и системы предоставления льгот.