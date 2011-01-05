Кайда: мы поставим ультиматум, и не состоится ни одна сессия

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА заявляет, что после запланированной на завтра “бюджетной” сессии не будет созывать другие сессии облсовета, пока областная территориальная избирательная комиссия не введет в состав совета 14 новых депутатов от Всеукраинского объединения «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Тернополе.

А.КАЙДА отметил, что его однопартийцы из ВО «Свобода», «в отличие от трех фракций, которые сегодня сорвали «бюджетную» сессию», не использовали эту сессию для того, чтобы добиться введения своих депутатов.

«Но после этой сессии мы поставим ультиматум, и не состоится ни одна сессия – ни очередная, ни внеочередная, пока ТИК, подконтрольная, я так подозреваю, Партии регионов, не начнет работать и не введет троих новых депутатов от “Единого Центра”, по одному – от УНП и Партии регионов и 14 от «Свободы», – заявил А.КАЙДА.

Как уже сообщал УНИАН, в декабре 2010 года А.КАЙДА обвинил областную территориальную избирательную комиссию в нежелании зарегистрировать новых депутатов вместо тех, которые стали депутатами других советов после выборов в местные советы.

О бездеятельности ТИК он также уведомил Центральную избирательную комиссию с просьбой навести порядок в областной ТИК.

4 декабря не состоялась «бюджетная» сессия Тернопольского облсовета.

Сессия была сорвана после того как уполномоченная фракции Партии регионов Ярослава ПЬЯЛА выступила с требованием исключить из повестки дня два вопроса: об обращении Тернопольского облсовета к руководству государства по поводу политических репрессий в Украине и об обращении по поводу ограничений культурных и национальных прав украинцев в Российской Федерации.

Поскольку депутаты не поддержали этого предложения, представители провластного депутатского объединения «Стабильность и порядок» не голосовали за принятие повестки дня в целом и после этого председатель облсовета закрыл сессию.