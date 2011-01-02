За уничтожение памятника Сталину арестовали двух свободовцев

10:19, 02 января 2011
Политика
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К задержанным не пускают адвокатов?

В Запорожье за уничтожение памятника Сталину арестовали двух членов Всеукраинского объединения “Свобода”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В частности, как сказано в сообщении, “1 января 2011 года около 01.00 ночи в квартиру к заместителю председателя Запорожской «Свободы» по молодежным вопросам Юрию ГУДИМЕНКО ворвались представители милиции. Свободовца арестовали и доставили в Жовтневый райотдел милиции. Около 09.00 представители МВД арестовали также председателя Запорожской «Свободы» Виталия ПОДЛОБНИКОВА”.

По данным пресс-службы, “свободовцам” инкриминируют часть 2 статьи 192 Уголовного кодекса Украины за уничтожение памятника Иосифу Сталину в Запорожье путем взрыва.

К задержанным не допускают адвокатов, заявляют в партии.

В связи с этим ВО «Свобода» требует немедленно обеспечить конституционные права в части адвокатской защиты, освободить членов ВО «Свобода» и привлечь к ответственности «преступников в погонах».

Также в партии напомнили, что сегодня, 1 января, в Запорожье в 14.00 должен был состояться торжественный автопробег по центральным улицам города по случаю 102-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры. В 16.00 запорожские “свободовцы” планировали провести традиционный факельный марш по улицам города. Однако его запретил суд.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье в новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате которого был полностью разрушен памятник И.Сталину.

Взрывом также выбило оконные стекла в здании обкома и незначительно повреждено само здание.

Милиция возбудила уголовное дело, квалифицировав действия злоумышленников как «умышленное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или другим общим опасным способом» (ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины).

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