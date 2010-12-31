В Москве задержаны лидеры оппозиции

Оппозиционеры Борис Немцов и Илья Яшин задержаны на Триумфальной площади в центре Москвы, где несистемная оппозиция планировала провести в пятницу вечером несанкционированную акцию, передает корреспондент РИА Новости.

Яшин сказал РИА Новости по телефону, что пока сидит в автозаке и не знает, в какое отделение милиции его повезут.

Оба оппозиционера были задержаны, когда вышли с территории санкционированного митинга, также проходящего на Триумфальной. Они пытались прорваться через оцепление ОМОНа.

Выступающие на сцене на санкционированном митинге, узнав о задержании Немцова и Яшина, стали призывать освободить их. Они объявляют со сцены о том, что это "провокация", что митинг согласован, и требуют от представителей ГУВД объяснить задержание. "Свободу Немцову, свободу Яшину", - скандируют собравшиеся.