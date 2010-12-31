Тимошенко прибыла в Генпрокуратуру

Лидер партии «Батьківщина», бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опять прибыла на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед входом в здание ведомства Ю.ТИМОШЕНКО опять ожидали несколько десятков ее сторонников и журналисты.

Обращаясь к людям, которые пришли ее поддержать, лидер «Батьківщини» призвала их не ждать и расходиться по домам и готовиться к празднованию Нового года.

Проходя мимо журналистов, Ю.ТИМОШЕНКО шутя сказала: «По-видимому, Новый год придется вместе встречать».

Как сообщал УНИАН, вчера Ю.ТИМОШЕНКО почти 12 часов провела в Генеральной прокуратуре, куда ее вызывали на допрос.

По окончании допроса поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что Генеральная прокуратура завершила досудебное следствие по делу против нее и передала дело на ознакомление.

Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Ее обвиняют в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству других убытков.