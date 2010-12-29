Попов хочет запрещать продажу алкоголя в МАФах «сдержанно»

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ считает, что решение Киевсовета о запрещении продажи алкоголя в малых архитектурных формах нужно дорабатывать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил сегодня во время пресс-конференции.

“Относительно запрещения алкоголя - это спорный вопрос. С одной стороны, действительно такая политика должна проводиться и в стране, и в городе. Другое дело, когда это делать, ведь это и трудоустройство людей, и доходы людей, которые там работают. Я думаю, что здесь нужно спешить сдержанно”, - сказал председатель КГГА.

А.ПОПОВ убежден, что такое решение нужно, но принимать его следовало тогда, когда станет понятно, как будут решены вопросы трудоустройства людей, которые работают на торговых объектах, реализующих алкогольный товар.

“Я думаю, что мы вернемся к консультациям с Киевсоветом по этому вопросу, обсудим его с общественными организациями, безусловно, и выйдем на какой-то более конструктивный вариант относительно его дальнейшей реализации”, - отметил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Киевсовет принял решение, согласно которому с 31 марта 2011 года запрещается продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, вина и табачных изделий в местах торговли, обустроенных во временных сооружениях общей площадью менее 40 кв. метров. За соответствующее решение проголосовали 103 из 114 зарегистрированных в зале депутатов.

Киевсовет поручил КГГА указанное ограничение отмечать в разрешительных документах на расположение временных сооружений. При несоблюдении субъектами ведения хозяйства определенных ограничений необходимо осуществлять мероприятия по аннулированию разрешительных документов на расположение временных сооружений.

Кроме того, Киевсовет запретил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, вина, табачных изделий и пива, кроме пива в пластиковой таре, во время проведения массовых мероприятий на территории их проведения. Запрещение касается всех заведений торговли.

Как объяснили авторы проекта решения - депутаты от Партии регионов, запрещение на продажу указанных товаров начинает вводиться в столице уже сейчас, после принятия решения Киевсоветом, однако предпринимателям дано три месяца для того, чтобы они смогли безболезненно изменить ассортимент продукции, которую реализуют в МАФах, имеющих площадь менее 40 кв. м. В апреле же начнется активный процесс наказания тех предпринимателей, которые не соблюдают указанные ограничения.

Депутаты надеются, что принятое решение будет способствовать упорядочению в Киеве розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками, вином, пивом (кроме безалкогольного) и табачными изделиями и предотвратит рост алкогольной и табачной зависимости среди населения.

Решением предусмотрено изучить отношение общественности к круглосуточной продаже вышеупомянутых товаров заведениями торговли и ресторанного хозяйства, расположенных на первом и цокольном этажах, в подвальных, полуподвальных помещениях жилых домов, пристроенных к жилым домам зданиях. На протяжении трех месяцев по результатам изучения вопроса соответствующая информация должна быть вынесена на рассмотрение Киевсовета.