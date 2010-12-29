Попов надеется, что Киев заработает больше, чем заберет Азаров

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ убежден, что «в будущем году Киев получит больше средств, чем будет изъято из его доходов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

В частности, отвечая на вопросы журналистов, каким образом будут осуществляться платежи по евробонду в будущем году, ввиду значительных изъятий в госбюджет, и какие новые привлечения планируются Киевом, А.ПОПОВ сказал: “Мы сейчас проводим тендер по поиску партнера, который будет нам предоставлять услуги в выпуске евробонда. Мы хотим сократить обслуживание внешнего долга, имеющегося на сегодняшний день. Например, в 2011 году он заберет у нас 1 млрд. грн. на его обслуживание, поскольку для нас это очень принципиально. Этот проект будет реализован приблизительно в первом квартале следующего года”.

По просьбе уточнить сумму, на которую планируется выпустить еврооблигации, председатель КГГА ответил: “Приблизительно на 200-300 млн. долларов”.

Кроме того, А.ПОПОВ выразил убеждение, что бюджет Киева на следующий год будет утвержден уже 30 декабря.

Возвращаясь к теме изъятий из городского бюджета, он заявил: “Киев защитит свои интересы. Я абсолютно убежден в этом и даже утверждаю это. Поскольку, по моим расчетам, которые я на данный момент уже провел, могу утверждать, что в будущем году Киев получит больше средств, чем будет изъято из его доходов. И, прежде всего, эти ресурсы пойдут на стимулирование развития экономики города”.

По просьбе журналистов назвать источники этих доходов А.ПОПОВ сказал, что это будут “наши налоги и сборы”. “Они сегодня просчитаны. У нас бюджет города без учета субвенций будет 14,2 млрд. грн., это абсолютно объективно рассчитанные наши доходы, которых нам достаточно будет, чтобы финансировать бюджетную сферу”, - сказал он.

По словам А.ПОПОВА, на следующий год предусмотрено два приоритетных направления задач, которое будут решаться финансированием соответствующих бюджетных программы города: первое – дальнейшее стабильное выполнение всех обязательств в социальной сфере, второе, - дать толчок для развития экономики столицы.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря с.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины». Кодексом установлено, что в государственный бюджет Украины будут перечисляться 50 процентов налога на доходы физических лиц, которые платятся (перечисляются) на территории города Киева.

28 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», а также Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Вместе с тем глава государства поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, среди прочего, разработать и в установленном порядке внести в Верховную Раду проект закона о внесении ряда изменений в действующее законодательство относительно зачисления в бюджет г. Киева 100% налога на доходы физических лиц.